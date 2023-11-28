اختتام فعاليات الدورة الثامنة لمعرض ليبيا الزراعي في تمنهنت

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

اختُتِمت اليوم الثلاثاء بمحلة تمنهنت في بلدية وادي البوانيس جنوب غرب ليبيا فعاليات الدورة الثامنة لمعرض ليبيا الزراعي التي انطلق قبل في 25 نوفمبر الجاري.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمعرض المهندس محمد علي الهادي في حديث إلى «بوابة الوسط» إن الفعاليات كان من المفترض أن تكون في شهر سبتمبر الماضي كالمعتاد؛ لكنها تأجلت بسبب العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر.

- بالصور.. انطلاق معرض ليبيا الزراعي في وادي البوانيس

وأضاف الهادي أن الهدف من المعرض هو إبراز الإنتاج الزراعي إلى جانب الصناعات الغذائية التي تعتمد على الزراعة بالمنطقة الجنوبية وليبيا عامة، وكذلك إتاحة فرصة اللقاء بين الفلاحين والمستثمرين فى المجال الزراعي سواء كانوا مسوقين أو مصدرين أو أصحاب مصانع غذائية وأعلاف وجناح خاص لشركة زلاف لاستكشاف النفط والغاز.

أجنحة المعرض

وأوضح الهادي أن المعرض اشتمل على أجنحة للخضروات وإنتاج التمور، بالإضافة إلى العسل والحبوب وكذلك الصناعات الغذائية مثل خل التمر وزيت الزيتون ورب التمر والذرة إلى جانب المعدات والآليات الزراعية والمبيدات الخاصة بمكافحة الآفات الزراعية.

وذكر رئيس اللجنة التحضيرية أن فعاليات المعرض شهدت تنظيم صالون اقتصادي جرى خلاله إقامة جلسات علمية قدمت فيها ورقات علمية حول الزراعة وسبل تطويرها عرضها أساتذة متخصصون فى الزراعة والاقتصاد.

من أجنحة معرض ليبيا الزراعي التي أقيمت في تمنهنت خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

من أجنحة معرض ليبيا الزراعي التي أقيمت في تمنهنت خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

من أجنحة معرض ليبيا الزراعي التي أقيمت في تمنهنت خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

من أجنحة معرض ليبيا الزراعي التي أقيمت في تمنهنت خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

من أجنحة معرض ليبيا الزراعي التي أقيمت في تمنهنت خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

من أجنحة معرض ليبيا الزراعي التي أقيمت في تمنهنت خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

من أجنحة معرض ليبيا الزراعي التي أقيمت في تمنهنت خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

من أجنحة معرض ليبيا الزراعي التي أقيمت في تمنهنت خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

من أجنحة معرض ليبيا الزراعي التي أقيمت في تمنهنت خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

من أجنحة معرض ليبيا الزراعي التي أقيمت في تمنهنت خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

من أجنحة معرض ليبيا الزراعي التي أقيمت في تمنهنت خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

من أجنحة معرض ليبيا الزراعي التي أقيمت في تمنهنت خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

من أجنحة معرض ليبيا الزراعي التي أقيمت في تمنهنت خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)