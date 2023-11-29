حكومة حماد تبحث تشكيل وحدات أمن سياحية بالجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة، صباح اليوم الأربعاء، مع وزير السياحة والآثار الدكتور علي قلمة محمد «الخطط التي يجب اتباعها لإنشاء مراكز ووحدات أمنية خاصة بالشرطة السياحية في المنطقة الجنوبية»، وفق بيان للداخلية.

حماية المعالم الأثرية القيمة بالجنوب الليبي

ووفق البيان بحث أبوزريبة وقلمة محمد «تعزيز الأمن والسلامة في المنطقة وحماية المعالم الأثرية القيمة، وآلية توفير المزيد من الآليات والمعدات لدعم المراكز الموجودة بالفعل».

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وأكد وزير الداخلية بحكومة أسامة حماد «أهمية الدور الحيوي المناط بالشرطة السياحية بالمنطقة الجنوبية»، معربا عن استعداده لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وإظهارها كوجهة سياحية مهمة».

وأوضح أيضًا «ضرورة حماية المعالم الأثرية القيمة من أي أعمال تلف أو تشويه».