اعتقال عضو هيئة تدريس من وسط جامعة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

أكد عبدالمنعم اللموشي شقيق عضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس رئيس الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب، الدكتور عبدالقادر اللموشي، أن مجموعة مسلحة «تدّعي انتماءها إلى جهاز الأمن الداخلي» اعتقلت الأخير من وسط الحرم الجامعي لجامعة طرابلس ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال اللموشي إن ما حدث لشقيقه «يرقى إلى مستوى الجريمة»، ويأتي على خلفية حضور الأخير اجتماعًا لحراك أعضاء هيئة التدريس المطالبين بصرف مستحقاتهم المالية وتحسين مرتباتهم وأحقيتهم بالإيفاد للدراسات الدقيقة والإجازات العلمية في الخارج وذلك «بصفته نائبًا لرئيس الحراك»، وفق ما دوَّنه عبدالمنعم على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأضاف «إن هذا الاعتقال الذي جاء دون مذكرة قبض أو استدعاء من النيابة العامة، وهو انتهاك مريع لحقوق الإنسان ولطخة سوداء في سجل الحريات داخل ليبيا»، مطالبًا الجهات المختصة بإطلاق شقيقه.

إضراب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

يأتي ذلك، ضمن تداعيات التوتر القائم منذ أيام بين النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على خلفية مطالبة أساتذة الجامعات بتحسين أوضاعهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وزارة المرتبات.

وبلغ التوتر ذروته مع إعلان النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي «خطف» مجهولين النقيب العام عبدالفتاح السائح في 16 نوفمبر الجاري، قبل إطلاقه بناء على اتفاق مع جهاز الأمن الداخلي في طرابلس على إنهاء الإضراب، واللجوء إلى القضاء.

ويتمسك أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بالاستمرار في الإضراب إلى حين استجابة الحكومة لمطالبهم من خلال «تطبيق التشريعات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص الشق المالي، وتحريك عجلة الإيفاد، والبدء في صرف مستحقات إجازة التفرغ العلمي».