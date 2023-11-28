مصدر في نقابة هيئة التدريس الجامعي لـ«بوابة الوسط»: اتفاق مع النائب العام لتنفيذ مطالبنا

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

توصلت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات إلى اتفاق مع النائب العام المستشار الصديق الصور بخصوص مطالبهم، وتنفيذ قانون التعليم رقم 18 للعام 2010 وتعديلاته فيما يخص نسب التمييز في رواتب أعضاء التدريس بدءا من شهر ديسمبر المقبل، وفق مصدر نقابي مطلع.

وقال المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الصور التقى أعضاء مجلس النقابة ورؤساء جامعات بحضور ممثلين عن حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» منهم وزير التعليم العالي عمران القيب اليوم الثلاثاء؛ لوضع حلول لمشكلات أعضاء هيئة التدريس، والنظر في إنهاء اعتصام النقابة.

وأكد المجتمعون أهمية إرسال قوائم صحيحة لمستحقي الإيفاد في الجامعات، على أن يعقد لقاء آخر بين النقابة ووزارة التعليم العالي، لبحث آلية تنفيذ ما اتفق عليه في أسرع وقت ممكن.

أزمة اعتصام هيئة التدريس

وبلغت أزمة اعتصام أعضاء هيئة التدريس ذروتها مع إعلان نقابة هيئة التدريس الجامعي «خطف» مجهولين النقيب عبدالفتاح السائح، قبل إطلاقه بناء على اتفاق مع جهاز الأمن الداخلي في طرابلس على فض الاعتصام، واللجوء إلى القضاء.

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وتمسكت أعضاء هيئة التدريس في جامعات طرابلس وصبراتة والجفرة وغيرها بالاستمرار في الاعتصام إلى حين استجابة الحكومة لمطالبهم من خلال «تطبيق التشريعات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص الشق المالي، وتحريك عجلة الإيفاد، والبدء في صرف مستحقات إجازة التفرغ العلمي».