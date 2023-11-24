هيئة تدريس جامعة صبراتة: استمرار الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبنا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن أعضاء هيئة التدريس بجامعة صبراتة، اليوم الخميس، استمرار اعتصامهم لحين استجابة الحكومة لمطالبهم، من خلال «تطبيق التشريعات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص الشق المالي، وتحريك عجلة الإيفاد، والبدء في صرف مستحقات إجازة التفرغ العلمي».

جاء ذلك في بيان، خلال وقفة احتجاجية نظمها تجمع جامعة صبراتة، استنكروا خلالها «تغول أجهزة الدولة»، و«الممارسات اللاإنسانية المنتهكة لحقوق الإنسان»، بـ«قصد تكميم الأفواه»، في إشارة إلى احتجاز النقيب العام وآخرين الخميس الماضي.

وقال المحتجون إن «ما تعرض له النقيب العام وباقي الزملاء هو فعل شنيع ومعصية لشرع الله، ومخالفة صريحة للإعلان الدستوري في مادته الرابعة عشر التي تبيح الاعتصام تعبيرا عن رفض الظلم»، بحسب تعبيرهم.

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وتابع البيان: «نذكر رئاسة الحكومة بأننا لم نطالب بشيء يُرهقها والدولة ريعها النفط، نحن فقط عبرنا كمعتصمين بعد أن ضاقت السبل بتنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لوظيفة عضو هيئة التدريس الجامعي، وأن الحل ليس الجهل على المستضعفين بل بتطبيق القوانين فورا وعلى عجل ليمارس الطلاب حقهم في التعليم».

ودعا تجمع صبراتة زملاءهم في جامعة طرابلس كما بـ«وصلابة موقفهم في الحق والاستمرار في بالاعتصام حتى تلبية الحقوق»، مخاطبين رؤساء الجامعات ووكلائها بأن «الاعتصام كفله القانون، وخصم المرتبات ابتزاز لا يليق بهم تنفيذه».

وطالبوا أيضا المؤسسات الحقوقية والنقابات المهنية خاصة نقابة الموظفين الجامعيين واتحاد طلبة ليبيا، إلى وقفات تضامنية داعمة لحقوقهم الوظيفية.

واختتم البيان بأن «فك الاعتصام وعودة الحياة الأكاديمية لمدرجات الكليات بالجامعات مرهون بقرار من الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الأمانة العامة بجامعة الجفرة أيضا رفضها رفع اعتصام أعضاء هيئة التدريس قبل تلبية مطالبهم، وذلك في ختام اجتماع تشاوري عقد اليوم الخميس.

ويطالب أعضاء هيئة التدريس بتحسين أوضاعهم المالية، وتنفيذ جدول المرتبات المدرج بقانون الجامعات بداية من رواتب أكتوبر الماضي.

وبلغت أزمة اعتصام أعضاء هيئة التدريس ذروتها نهاية الأسبوع الماضي مع إعلان نقابة هيئة التدريس الجامعي «خطف» مجهولين النقيب عبدالفتاح السائح قبل إطلاقه بناء على اتفاق مع جهاز الأمن الداخلي في طرابلس على فض الاعتصام واللجوء إلى القضاء، وفق بيانين نشرتهما صفحة النقابة والجهاز.

جانب من وقفة احتجاجية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة صبراتة، الخميس 23 نوفمبر 2023 (الإنترنت)

جانب من وقفة احتجاجية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة صبراتة، الخميس 23 نوفمبر 2023 (الإنترنت)

جانب من وقفة احتجاجية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة صبراتة، الخميس 23 نوفمبر 2023 (الإنترنت)

جانب من وقفة احتجاجية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة صبراتة، الخميس 23 نوفمبر 2023 (الإنترنت)