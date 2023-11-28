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السائح يعلن إتمام إجراءات إطلاق العلاج الإشعاعي في طرابلس وصبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 02:20 مساء
السائح يعلن إتمام إجراءات إطلاق العلاج الإشعاعي في طرابلس وصبراتة
اجتماع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لبحث أعمال لجنة العطاء، 28 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
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أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الأورام، حيدر السائح، إتمام الإجراءات الفنية لانطلاق العلاج الإشعاعي في طرابلس وصبراتة، بعد تشغيل الأجهزة الموردة، وإصلاح الأجهزة العاملة، واستمرار العمل من أجل إكمال الخطة المعتمدة لتوفير الأدوية والعلاج، ومعالجة جميع المشاكل في هذا الملف.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، في ديوان حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، ضم: وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ورئيس لجنة إدارة الإمداد الطبي، ورئيس لجنة العطاءات بوزارة الصحة، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بمجلس الوزراء، ونائب مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وخُصص الاجتماع لمتابعة نتائج اجتماع رئيس الوزراء بوزراء الصحة ولجنة العطاء العام وجهاز الإمداد الطبي ومصرف ليبيا المركزي، المنعقد في التاسع من نوفمبر الجاري، الذي اتُّفق فيه على جملة من الإجراءات التي تسهم في توفير الأدوية التخصصية والعامة من خلال العطاء العام، ومعالجة الصعوبات التي تواجه تنفيذ العطاء العام في كل بنوده، خاصة أدوية الأورام ومكملاتها.

إكمال حصر الأدوية غير المدرجة في العطاء العام
وأكد السائح إكمال حصر الأدوية غير المدرجة في بنود العطاء العام، والتنسيق مع لجنة العطاء العام وجهاز الإمداد الطبي، لتوفيرها من خلال الشركات العالمية المتخصصة.

لجنة العطاءات: مراجعة واعتماد 121 عقدًا بالعطاء العام للأدوية

من جهته، أوضح رئيس لجنة إدارة الإمداد الطبي، عبدالعزيز شمام، أن كل الأدوية المطلوبة يجري توريدها من شركات عالمية متخصصة وفق نتائج لجنة العطاء العام، مؤكدا استمرار التنسيق، لتوزيعها وفق خطة الهيئة الوطنية لمكافحة الأورام والمنظومة الخاصة بذلك.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات دورية، لمعالجة أي إشكاليات تواجه تنفيذ العطاء العام، ومنح الأولوية لمعالجة العلاقة الفنية بين إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ومركز الرقابة على الأغذية وهيئة الأورام بشأن إذن الاستيراد، بوصفه وثيقة مهمة لتسجيل الشركات وفتح الاعتمادات المستندية.

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