الدبيبة يوجه كلمة إلى الشعب الليبي بشأن مستجدات الأوضاع السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

نوه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى أن رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة سيوجه كلمة إلى الشعب الليبي عند تمام الساعة 7 مساء اليوم الإثنين بشأن مستجدات الأوضاع السياسية.

يأتي ذلك بعد أيام من دعوة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إلى الأطراف المؤسسية في ليبيا لتسمية ممثليهم لعقد اجتماع تحضيري لقمة خماسية تجمع الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

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ولم يصدر عن الدبيبة أو حفتر ولا المجلس الأعلى للدولة حتى الآن أي تعليق بشأن دعوة باتيلي التي أعلن مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله برئاسة حماد رفضه لها متحفظين على تجاهله للحكومة المكلفة من المجلس ودعوة الدبيبة وإصرار البعثة على مراجعة القوانين الانتخابية.