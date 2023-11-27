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تدريب 21 عسكريًا من قوة مكافحة الإرهاب في مجال القانون الدولي الإنساني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 05:45 مساء
تدريب 21 عسكريًا من قوة مكافحة الإرهاب في مجال القانون الدولي الإنساني
العناصر المشاركة في الدورة التدريبية من قوة مكافحة الإرهاب بالخمس. (اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)
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أعلنت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، الإثنين، عن تدريب 21 عسكريا من قوة مكافحة الإرهاب بمدينة الخمس في مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى نشر الوعي حول القانون الدولي الإنساني في الأوساط العسكرية.

وأوضحت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن عملية التدريب جرى تنفيذها من قبل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الفرعية في مصراتة على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري.

- ورشة حول تطبيق القانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية بوزارة الدفاع

وأضافت البعثة أن المشاركين من مختلف الرتب العليا بقوة مكافحة الإرهاب في الخمس، مشيرة إلى أن التدريب شمل أيضا محاضرة مقتضبة حول القانون الدولي الإنساني والإسلام الذي يعد مصدراً من مصادره.

وذكرت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا أن القانون الدولي الإنساني يتألف من مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة، ويحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية.

العناصر المشاركة في الدورة التدريبية من قوة مكافحة الإرهاب بالخمس. (اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)
العناصر المشاركة في الدورة التدريبية من قوة مكافحة الإرهاب بالخمس. (اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)
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