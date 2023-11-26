«موثوق».. منصة جديدة في ليبيا لتسجيل واعتماد المتاجر الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط

دشنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» منصة «موثوق»، لتسجيل واعتماد المتاجر الإلكترونية.

وقالت الوزارة إن الوزير محمد الحويج شهد تدشين المنصة الخميس الماضي، بحضور رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة امحمد الدرويش، ضمن فعاليات ورشة عمل حول تنظيم المتاجر الإلكترونية بالسوق الليبية، نظمتها الشبكة التابعة للوزارة.

تضمنت ورشة العمل جلسات حوارية، للتعريف بالإطار التنظيمي لعمل المتاجر الإلكترونية وفقا للائحة والتصنيفات المعتمدة، وآلية تسجيل المتاجر عبر المنصة، وكيفية الحصول على أذونات المزاولة للمتاجر الإلكترونية.

وشارك في فعاليات الورشة وكيلا الوزارة للشؤون الاقتصادية وشؤون المناطق الحرة، والمدير العام لصندوق ضمان الائتمان، ومندوبون عن مصرف ليبيا المركزي، والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، والشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، والشركات المتخصصة بالخدمات المالية والدفع الإلكتروني، وعدد من الأكاديميين وأصحاب المتاجر الإلكترونية.

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ضرورة دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع التجارة الإلكترونية

وأوصى المشاركون، في ختام ورشة العمل، بدعم وتطوير البنية التحتية لقطاع التجارة الإلكترونية، ودعوة جميع الجهات ذات العلاقة إلى المشاركة في تنظيم المتاجر الإلكترونية عبر منصة «موثوق».

واعتمد وزير الاقتصاد والتجارة، على هامش ورشة العمل، عدداً من المتاجر الإلكترونية، وسلم أذونات مزاولة النشاط لأصحابها بعد استكمال عملية تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية.

جانب من تدشين منصة موثوق للتجارة الإلكترونية، 23 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد في حكومة الدبيبة)

جانب من تدشين منصة موثوق للتجارة الإلكترونية، 23 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد في حكومة الدبيبة)

جانب من تدشين منصة موثوق للتجارة الإلكترونية، 23 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد في حكومة الدبيبة)

جانب من تدشين منصة موثوق للتجارة الإلكترونية، 23 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد في حكومة الدبيبة)