الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، اليوم الخميس، إطلاق برنامج لتعزيز التجارة الإلكترونية والرقمية في ليبيا، بهدف تطوير فرص الأعمال مع القطاعين العام والخاص الليبي والإقليمي.

وأضافت البعثة أن البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز التجارة الإلكترونية والرقمية، ويساعد على صياغة السياسات وبناء المبادرات والتشريعات في المنطقة، بحسب بيان عبر صفحة البعثة على «فيسبوك».

- الحويج يوجِّه بإعداد الرؤية الوطنية لبناء الاقتصاد الرقمي

حضر ممثلون عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وخبراء أوروبيون اجتماعًا مع وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومؤسسات ليبية أخرى قبل يومين، لمناقشة التحديات التي تواجهها ليبيا في تنفيذ تحول رقمي ناجح للاقتصاد المحلي.

وأوضحت البعثة أن هذه المشاورات جزء من مشروع «E-NABLE»، الذي تنفذه مؤسسة خبراء فرنسا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تحسين قدرات المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية لتحقيق انتعاش اقتصادي رقمي ومستدام ومتنوع.

ما هو مشروع «E-NABLE»؟

ومشروع «E-NABLE» الممتد لثلاث سنوات، يدعم الانتقال نحو الرقمنة لدعم اقتصاد ديناميكي متنوع وقطاع خاص قادر على المنافسة في ليبيا، والمساهمة في الاستفادة من الابتكارات الرقمية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ليبيا، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات المالية على تقديم الائتمان للقطاع الخاص وتوفير الأدوات والحلول المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب الموقع الإلكتروني للمشروع.

وأول من أمس الثلاثاء، وجَّه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج بإعداد الرؤية الوطنية لبناء الاقتصاد الرقمي من خلال تصور بشأن تطوير التشريعات واللوائح المنظمة للقطاعات ذات العلاقة، والعمل على تنفيذ المشروع من خلال الكوادر الوطنية المؤهلة وتوفير الدعم الفني اللازم بالتعاون مع الباحثين والخبراء الدوليين التابعيين لبعثة الاتحاد الأوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا.