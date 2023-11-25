إتلاف ألفي كيس بطاطس فاسدة في سرت قبل بيعها للأطفال

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكدت مصادر بفرع جهاز الحرس البلدي سرت اليوم السبت إتلاف كميات كبيرة من أكياس البطاطس الشرائح غير صالحة للاستهلاك البشري، وتقدر الكمية بـ410 صناديق.

وتضم الكميات نحو ألفي كيس بطاطس، فيما جرى الإتلاف بحضور ممثلين عن الجهات المعنية.

ضبط البطاطس الفاسدة خلال جولة تفتيش

وأوضحت المصادر لـ«بوابة الوسط» أن الكميات جرى ضبطها في جولة تفتيش على المحال التجارية بسرت وتمت مصادرتها حفاظا على صحة الجميع خاصة الأطفال.

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إلى ذلك، تمكنت وحدة الدوريات النسائية بجهاز الحرس البلدي سرت من إغلاق محل خلال جولة تفتيشية خصصت للمحال التي تعد الطبخ للمناسبات في المدينة.

وخالف المحل إجراءات إدن المزاولة والتراخيص، إذ كان يبيع الخردوات ويضم أصنافا مخالفة.

جانب من عملية إتلاف البطاطس الفاسدة في سرت. (الإنترنت)

جانب من عملية إتلاف البطاطس الفاسدة في سرت. (الإنترنت)