الحرس البلدي سرت يغلق خمسة محال تجارية مخالفة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قال رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت العميد جمعة أنبية إن دوريات التفتيش التابعة للجهاز أغلقت بالشمع الأحمر خمسة محال تجارية مخالفة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف أن الدوريات نفذت حملة واسعة خلال الـ24 ساعة الماضية على كافة الأنشطة التجارية، وضبطت مخالفات وصادرت وسلعًا وموادًا غدائية منتهية الصلاحية.

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وأشار إلى مصادرة كافة المواد والسلع منتهية الصلاحية بالمحال التجارية، لافتًا إلى أن العمل جارٍ على إعداد زيارات ميدانية لجميع الأنشطة التجارية، داعيًا مزاولي المهن والحرف إلى ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية.

دورية لجهاز الحرس البلدي سرت تغلق محال تجارية مخالفة (بوابة الوسط)

دورية لجهاز الحرس البلدي سرت تغلق محال تجارية مخالفة (بوابة الوسط)