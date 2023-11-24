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الرئاسة التركية تحيل للبرلمان مذكرة لتمديد وجود قوات أنقرة في ليبيا عامين إضافيين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 نوفمبر 2023, 09:57 مساء
الرئاسة التركية تحيل للبرلمان مذكرة لتمديد وجود قوات أنقرة في ليبيا عامين إضافيين
جلسة سابقة للبرلمان التركي, (أرشيفية: الإنترنت)
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أحالت الرئاسة التركية مذكرة إلى رئاسة البرلمان، اليوم الجمعة، لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 24 شهرا إضافيا، تبدأ من 2 يناير المقبل وتنتهي في يناير 2026.

وجاء في المذكرة، التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب إردوغان، أن هدف إرسال قوات تركية هو «حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا»، حسبما نقلت وكالة «الأناضول».

القوات التركية في ليبيا منذ يناير 2020
وأرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا في 2 يناير 2020، وجرى تمديد مهامها في 21 يونيو 2021 لـ18 شهرا. ودعت المذكرة البرلمان للتصديق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لـ24 شهرا، بدءا من 2 يناير 2024.

وأضافت أن الهدف من القوات أيضا «الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا».

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تركيا: نتواجد في ليبيا بطلب من حكومة الوفاق
وأشارت إلى محاولة قوات «القيادة العامة» بقيادة المشير خليفة حفتر في 4 أبريل 2019 السيطرة على العاصمة طرابلس، متابعة: «حكومة الوفاق الوطني طلبت الدعم من تركيا في ديسمبر 2019، مع ازدياد التهديدات الأمنية بالبلاد، وتوفير بيئة مناسبة للمنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة، فضلا عن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر».

وجاء في المذكرة كذلك أن «استمرار وقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي في ليبيا وإحلال السلام وضمان الاستقرار يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا».

وأشارت إلى «العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية المتجذرة بين البلدين، تطورت بشكل أكبر مع مذكرة التفاهم بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط».

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