جامعة الجفرة ترفض رفع اعتصام هيئة التدريس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الأمانة العامة بجامعة الجفرة رفضها رفع اعتصام أعضاء هيئة التدريس قبل تلبية مطالبهم، وذلك في ختام اجتماع تشاوري عقد اليوم الخميس.

واستنكرت الأمانة العامة للجامعة، في بيان بختام الاجتماع، جميع الإجراءات الأمنية المتخذة ضد النقيب العام وأعضاء هيئة التدريس يوم الخميس الماضي.

وأضاف البيان أن الحضور اتفق على «عدم وجود حل يمكن البناء عليه لرفع الاعتصام وعودة أعضاء هيئة التدريس للعمل، خاصة بعد نشر القرار 520 لسنة 2023م والذي رفضته النقابة العامة».

وثمّنت جامعة الجفرة المساعي التي يبذلها الوسطاء بين النقابة والحكومة، وعلى رأسهم النائب العام، مؤكدين أن «رفع الاعتصام مرهون بالوفاء بالحقوق التي تقررها القوانين».

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مطالب أعضاء هيئة التدريس الجامعي

ويطالب أعضاء هيئة التدريس بتحسين أوضاعهم المالية، وتنفيذ جدول المرتبات المدرج بقانون الجامعات بداية من رواتب أكتوبر الماضي.

وبلغت أزمة اعتصام أعضاء هيئة التدريس ذروتها نهاية الأسبوع الماضي مع إعلان نقابة هيئة التدريس الجامعي «خطف» مجهولين النقيب عبدالفتاح السائح قبل إطلاقه بناء على اتفاق مع جهاز الأمن الداخلي في طرابلس على فض الاعتصام واللجوء إلى القضاء، وفق بيانين نشرتهما صفحة النقابة والجهاز.



ولا يزال الغموض يحيط بمصير اعتصام هيئة التدريس رغم إعلان جامعة طرابلس استئناف الدراسة الأحد الماضي، لكن صفحة نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي نشرت صورًا تظهر خلو كليتي الهندسة والعلوم بجامعة طرابلس من أعضاء هيئة التدريس.