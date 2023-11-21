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بالأرقام.. سرد تفصيلي لمسألة «علاوة معدل الأداء» لهيئة التدريس الجامعي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 10:20 مساء
بالأرقام.. سرد تفصيلي لمسألة «علاوة معدل الأداء» لهيئة التدريس الجامعي (فيديو)
رئيس قسم المرتبات بإدارة الميزانية في وزارة المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الكلامي يتحدث مع برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الخميس 16 نوفمبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
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قدَّم رئيس قسم المرتبات بإدارة الميزانية في وزارة المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الكلامي سردًا تفصيليًا لمسألة «علاوة معدل الأداء» لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، على ضوء الأزمة المثارة حول رواتبهم والتي أسفرت عن تنظيم اعتصام شامل وتعطيل الدراسة الجامعة.

بدأ «الكلامي» حديثه مع برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv) مساء الخميس الماضي، عن اجتماع عُقِد في أكتوبر 2021 لدى مكتب النائب العام بحضور وزارتي المالية والتعليم العالي وبعض الجامعات، وجرى الاتفاق على تطبيق القرار 126 الصادر في عهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

زيادة متقاضي معدل الأداء من 15 ألف عضو العام 2012 إلى 28 ألفًا العام 2021
وأوضح المسؤول أنه كلما زاد عدد أعضاء هيئة التدريس وقل عدد الطلبة ينقص معدل الأداء لأعضاء هيئة التدريس، لافتًا إلى أن معدل الأداء لدى أعضاء هيئة التدريس الجامعي سجل خلال العامين 2011 و2012 حوالي 15 ألف عضو، بناء على عدد ساعات العمل الإضافي.

وتحدد اللائحة المنظمة لمسألة علاوة الأداء 14 ساعة فعلية مقابل مرتب العضو الأساسي، و10 ساعات إضافية بإجمالي ألف دينار تضاف للمرتب الأساسي، بينما أضاف القرار 126 «علاوة تدريس» تمثل 70% من المرتب الأساسي، وجرى تطبيقها بالفعل.

أما بالنسبة لمعدل الأداء، فقد زاد عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 28 ألف عضو العام 2021 مع قلة عدد الطلاب، لكن نسبة الأداء كانت 100%، ولذلك طالب النائب العام وقتها بوضع منظومة لضبط «علاوة معدل الأداء»، لكن المنظومة لم تنجز.

وتابع «الكلامي»: «كان المفترض أن يكون الاعتراض على وزارة التعليم العالي التي لم تنجز المنظومة»، في حين أبطل القضاء القرار 126، الذي دار الحديث حوله.

- مصدر لـ«بوابة الوسط»: اجتماع لنقابة هيئة التدريس الجامعي الخميس بحضور لجنة برلمانية
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وأوضح أن القانون رقم 4 بشأن رواتب أعضاء هيئة التدريس الجامعي خصَّص 3565 دينارًا لعضو هيئة التدريس في مرحلة الماجستير، ويصبح 7200 دينار في القرار الذي جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع، موزعة على ألفي دينار بداية مربوط الدرجة موحد للدرجة العاشرة تضاف لها 60% مقابل الساعات الأساسية.

تخفيض عدد ساعات عمل أعضاء هيئة التدريس الجامعي
ولفت المسؤول بوزارة المالية إلى جزئية أخرى تتعلق بحدوث عجز كبير في عدد ساعات التدريس الفعلي لأعضاء هيئة التدريس والتي ألزمت اللائحة 501 كل عضو في مرحلة الماجستير بـ22 ساعة فعلية وساعتين بحثية، أما القانون رقم 4 فخفَّض عدد الساعات إلى 14 ساعة، بفاقد 8 ساعات لدى المحاضر المساعد البالغ عددهم 10 آلاف و758 عضوًا، بعجز 86 ألف ساعة.

أما المحاضر الذي كان ملزمًا بـ20 ساعة فعلية وساعتين بحثية، أصبح الفاقد 8 ساعات لدى 9 آلاف و288 محاضر، وبالتالي قال إن القانون رقم 4 سيكون بمثابة كارثة في التعليم العالي.

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