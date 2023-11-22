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شاهد في «اقتصاد بلس»: القضاء ينتصر لـ«حكومة حماد» بشأن إيرادات النفط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 10:40 مساء
شاهد في «اقتصاد بلس»: القضاء ينتصر لـ«حكومة حماد» بشأن إيرادات النفط
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، الضوء على حكم صادر عن محكمة أجدابيا الابتدائية ببطلان صحيفة الدعوى والاستشكال المقدم من رئيس حكومة الوحدة الموقتة عبد الحميد الدبيبة ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة بوقف تنفيذ الأمر الولائي 23 لسنة 2013 بالحجز على إيرادات النفط الليبي لصالح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.

وقضت المحكمة برفض استشكال الدبيبة وبن قدراة وإلزامهما بالمصاريف القضائية واستمرار الأمر الولائي القضائي لصالح المكلفة من مجلس النواب.

قدارة يناقش إبعاد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية
وتطرق البرنامج إلى مناقشة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، تعزيز مبدأ الشفافية في قطاع النفط وإبعاد القطاع عن أي تجاذبات سياسية، وذلك خلال لقاء عُقد الثلاثاء في مقر المؤسسة الرئيس في طرابلس مع عدد من المهتمين بالشأن العام من أعضاء مؤسسة الصالون الاقتصادي الليبي.

كما أشار البرنامج أيضًا إلى توقيع وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الثلاثاء، ثلاث اتفاقيات تعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، لتقديم المساعدة الفنية ودعم وزارة المالية في مجال إصلاح المالية العامة والتحول نحو الأنظمة الرقمية، بالإضافة إلى الدعم الطارئ للمناطق والمدن الليبية المتضررة من العاصفة «دانيال»، وتقديم الدعم في مجال إعداد وتنفيذ استراتيجية للأمن الغذائي في ليبيا.

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