الدبيبة يثمن المساعي المصرية - القطرية لإنجاز الهدنة الإنسانية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

ثمَّن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، «المساعي القطرية - المصرية لإنجاز هدنة إنسانية من أجل إغاثة أهالي غزة»، وفق تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس».

وشدد الدبيبة، خلال الاتصال الهاتفي، على الموقف المشترك من الحرب على القطاع وضرورة تضافر الجهود العربية في هذا الاتجاه، وصولا إلى إيقاف كامل للعدوان الظالم من قبل قوات الاحتلال.

- الدبيبة يرحب بالهدنة في غزة.. ويشيد بالجهود المصرية والقطرية

- ترحيب دولي باتفاق الهدنة في غزة

- حماس و«إسرائيل» تتفقان على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى

وفي وقت سابق اليوم، أشاد الدبيبة بالجهود القطرية والمصرية من أجل الوصول لاتفاق هدنة في غزة، آملا أن «تسهم في تخفيف المعاناة الكبرى التي يعيشها أهلنا في القطاع المحاصر، وإنهاء هذه الحرب الهمجية الظالمة»، وفق تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس».

هدنة 4 أيام في غزة

وتنص الهدنة على وقف إطلاق النار أربعة أيام، وإطلاق خمسين أسيرًا لدى المقاومة الفلسطينية مقابل إطلاق الاحتلال معتقلين فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية القطاع بكمية أكبر. وقد لاقى الاتفاق ترحيبا دوليا واسعا.

ووافقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحكومة الاحتلال الإسرائيلية على وقف لإطلاق النار أربعة أيام في قطاع غزة، وصفقة لتبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، بما يعد تتويجًا للجهود الدبلوماسية التي قادتها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة.