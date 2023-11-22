بعد مطاري «سبها» و«بنينا».. شاحنة تدخل سريع نمساوية في «معيتيقة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي تسلم شاحنة تدخل سريع «RIV» جرى استيرادها من شركة روزنباور النمساوية (Rosenbauer) المتخصصة في صناعة شاحنات الإطفاء، وذلك بعد تسليم شاحنتين مماثلتين لمطاري بنينا الدولي وسبها في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت إدارة المطار، في بيان أمس الثلاثاء، إن مدير إدارة صيانة المعدات قام بإتمام إجراءات تسليم الشاحنة لقسم هيئة السلامة الوطنية بالمطار، مشيرة إلى تزويد الشاحنة بأحدث التقنيات المستخدمة في مجال الإطفاء والإنقاذ والاستجابة السريعة في حالات اندلاع الحرائق والطوارئ.

بالصور.. تسليم شاحنة تدخل سريع نمساوية إلى مطار بنينا

تسليم شاحنة تدخل سريع جديدة إلى مطار سبها

شاحنة تدخل سريع نمساوية بمواصفات ليبية

يأتي تسليم هذه الشاحنة ضمن عقد اُبرم ما بين مصلحة المطارات والشركة النمساوية، حيث أشارت إدارة مطار معيتيقة إلى تصنيعها خصيصًا للمصلحة وفق المواصفات المعدة من طرفها بما يتماشى مع المعايير القياسية الموصى بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني «ايكاو».

وفي 11 نوفمبر، تسلم مطار بنينا ببنغازي شاحنة من الطراز نفسه وفقما أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، وهو ما جاء بعد أسبوع من تسليم شاحنة تدخل سريع «RIV» لمطار سبها.

شاحنة التدخل السريع في مطار معيتيقة، 21 نوفمبر 2023. (إدارة المطار)