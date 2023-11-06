تسليم شاحنة تدخل سريع جديدة إلى مطار سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الإثنين، عن تسليم شاحنة تدخل سريع جديدة من طراز «RIV» إلى مطار سبها جنوب غرب ليبيا.

وقالت المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الشحنة مصنعة من قبل شركة روزنباور «Rosenbauer» النمساوية المختصة في تصنيع شاحنات ومعدات الإطفاء والسلامة ضمن عقد أبرمته المصلحة مع الشركة لتوريد عدد من الشاحنات للمطارات التابعة لها.

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وأوضحت المصلحة أن هذه الشاحنة «تتميز بسرعتها في الاستجابة للحوادث والتدخل في الحالات الطارئة والإنقاذ حيث تحتوي على معدات وتجهيزات سلامة حديثة ومتطورة تلبي المعايير والمتطلبات الدولية وتساهم في الرفع من مستوى إجراءات وتدابير السلامة بالمطارات».

ونوهت مصلحة المطارات إلى أنه سيجرى تسليم الشاحنة للعناصر التابعين لهيئة السلامة الوطنية بمطار سبها باعتبارها الجهة المعنية بتشغيل الشاحنات ومكافحة الحرائق بالمطارات الليبية.