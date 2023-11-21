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السفير البريطاني الجديد: تحديات سياسية «صعبة» تواجه ليبيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 04:17 مساء
السفير البريطاني الجديد: تحديات سياسية «صعبة» تواجه ليبيا (فيديو)
السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا مارتن لونغدن في تسجيل مصور بثته السفارة، 21 نوفمبر 2023. (الحساب الرسمي للسفارة البريطانية).
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قال السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا مارتن لونغدن، اليوم الثلاثاء، إن «ليبيا تواجه تحديات سياسية صعبة»، لكنه أشار إلى أنها «تتمتع بإمكانات كبيرة، وخاصة في ظل الدعم المناسب من المجتمع الدولي». 

وأضاف في تسجيل مصور بثته السفارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «خدم في عمّان والدوحة وبيروت وهذه هي المرة الأولى له في ليبيا»، مضيفًا «أنا متحمس جدًا لمهمتي ولفرصة مقابلة الليبيين من جميع أنحاء هذا البلد الرائع».

السفير البريطاني يزور ضريح عمر المختار (صور) 
حفتر يبحث مع السفير البريطاني المستجدات السياسية
السفير البريطاني الجديد يؤكد دعمه خطة باتيلي بشأن ليبيا في جميع جوانبها

السفير البريطاني التقى الدبيبة وحفتر
ومنذ تسلُّم لونغدن مهام عمله في أكتوبر الماضي خلفًا للسفيرة السابقة كارولين هورندال، التقى السفير البريطاني الجديد كلًا من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في الثامن من نوفمبر، وكذلك قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر أمس الإثنين، كما زار ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في مدينة بنغازي.

وخلال لقائه الدبيية، أكد السفير البريطاني دعم بلاده خطة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي بشأن الملف الليبي في جميع جوانبه، كما بحث مع حفتر «آخر المستجدات السياسية في ليبيا»، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للقيادة العامة.

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