السفير البريطاني يزور ضريح عمر المختار (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

زار سفير بريطانيا الجديد لدي ليبيا مارتن لونغدن، اليوم الإثنين، ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في مدينة بنغازي، بحسب صور حصلت عليها قناة «الوسط» (Wtv).

والتقى مارتن لونغدن، في وقت سابق اليوم، قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر وبحثا «آخر المستجدات السياسية في ليبيا»، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للقيادة العامة.

- حفتر يبحث مع السفير البريطاني المستجدات السياسية

زيارات كبار المسؤولين لضريح عمر المختار

ويحرص السفراء الأجانب وكبار المسؤولين على زيارة ضريح شيخ الشهداء عمر المختار بطل الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي، باعتباره يمثل رمزًا يذكر الأجيال بالتضحيات ضد الاحتلال.

في 17 يناير الماضي، أجرى القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان زيارة إلى الضريح، وقال إن «عمر المختار أسد الصحراء الذي دافع عن سيادة ليبيا ضد القوى الأجنبية، يبقى رمزًا لوحدة ليبيا وفخرها الوطني».

وفي 7 مارس الماضي، زار سفير اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا الضريح، وتحدث في كلمة مسجلة على هامش الزيارة عن تاريخ ليبيا خاصة برقة.

وفي أكتوبر من العام الماضي، وضعت السفيرة البريطانية السابقة لدى ليبيا كارولين هورندال إكليلا من الزهور على ضريح عمر المختار، اعترافا بـ«شجاعة البطل الليبي».

جانب من زيارة سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن لضريح عمر المختار، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (قناة الوسط)

جانب من زيارة سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن لضريح عمر المختار، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (قناة الوسط)