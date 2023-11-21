صالح قلمة يشارك في اجتماعات لجنة العدل بالبرلمان الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

شارك عضو مجلس النواب ولجنة العدل وحقوق الإنسان بالبرلمان الأفريقي صالح قلمة، اليوم الثلاثاء، في اجتماعات لجنة العدل وحقوق الإنسان بالبرلمان الأفريقي.

ويتضمن جدول أعمال اجتماعات اللجنة مناقشة ملف الهجرة غير النظامية وحقوق الإنسان والدبلوماسية البرلمانية، بالإضافة إلى التغيرات غير الدستورية للحكومات، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

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وتعقد اللجنة الدائمة للعدل وحقوق الإنسان في البرلمان الأفريقي اجتماعاتها في مدينة بوجمبورا بجمهورية بوروندي من 20 إلى 24 نوفمبر الجاري.

من مشاركة صالح قلمة في اجتماعات لجنة العدل بالبرلمان الأفريقي، 21 نوفمبر 2023. (مجلس النواب)