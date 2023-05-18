النائب يوسف الفاخري يشارك في اجتماع لجنة الاقتصاد الريفي بالبرلمان الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

شارك عضو مجلس النواب يوسف الفاخري، اليوم الخميس، في اجتماع لجنة الاقتصاد الريفي والزراعة والبيئة والموارد البشرية بالبرلمان الأفريقي وذلك بمقر البرلمان الأفريقي في ميدراند بجنوب أفريقيا.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح صحفي، إن الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقي.

وأوضح بليحق أن الاجتماع جرى خلاله اعتماد جدول أعمال اللجنة الذي تضمن دراسة محاضر الاجتماعات السابقة والمسائل الناشئة عنها وتقرير الرئيس عن البعثة إلى مؤتمر الأطراف (27) والقرار بشأن القانون النموذجي لتغير المناخ إلى الجلسة العامة وما يستجد من أعمال.

- وفد من «النواب» يشارك في قمة البرلمانيين الأفارقة حول سياسات المناخ

وأمس الأربعاء، شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء الدائمين في البرلمان الأفريقي في أعمال اليوم الختامي للقمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة حول سياسة المناخ والعدالة المناخية المنعقدة على هامش الجلسة العادية الثانية من الدورة التشريعية السادسة بمقر البرلمان الأفريقي.

مشاركة النائب يوسف الفاخري في اجتماع لجنة الاقتصاد الريفي بالبرلمان الأفريقي. (مجلس النواب)

مشاركة النائب يوسف الفاخري في اجتماع لجنة الاقتصاد الريفي بالبرلمان الأفريقي. (مجلس النواب)