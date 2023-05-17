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وفد من «النواب» يشارك في قمة البرلمانيين الأفارقة حول سياسات المناخ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 09:47 مساء
وفد من «النواب» يشارك في قمة البرلمانيين الأفارقة حول سياسات المناخ
قمة البرلمان الأفريقي حو سياات المناخ بجنوب أفريقيا. (مجلس النواب)
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شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء الدائمين في البرلمان الأفريقي في أعمال اليوم الختامي للقمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة حول سياسة المناخ والعدالة المناخية المنعقدة على هامش الجلسة العادية الثانية من الدورة التشريعية السادسة بمقر البرلمان الأفريقي في ميدراند بجنوب أفريقيا.

وضم الوفد الليبي النواب يوسف الفاخري وسالم قنان، وصالح قلمة الذي شارك في القمة التي عقدت تحت عنوان «الانتقال العادل والسلس وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا استجابة لتطلعات التنمية الأفريقية والواقع الاقتصادي» بحضور مندوبين عن مفوضية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنه الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

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أجندة القمة البرلمانية الأفريقية
وقال بليحق إن اليوم الختامي للقمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة جرى خلاله مناقشة التكيف والهدف العالمي للتكيف وبناء المرونة بقيادة محلية لمجتمعات الخطوط الأمامية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا ونشرها والابتكارات والحقوق الملكية من أجل تعزيز العمل المناخي وكذلك مبادرة الطاقة المتجددة بأفريقيا في خضم التحول إلى تنمية منخفضة الكربون.

وأضاف بليحق أن القمة تهدف إلى تعزيز رسالة موحّدة للبرلمانيين الأفارقة حول العد التنازلي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، مؤتمر دبي واتخاذ موقف من مختلف الشبكات البرلمانية.

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