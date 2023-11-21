ضبط متهم بإضرام النار في سيارة وواجهة منزل مواطن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بإضرام النار في سيارة وواجهة منزل أحد المواطنين.

جاء ذلك بعدما تلقى مركز شرطة حي الصناعي بلاغا من مواطن بشأن إضرام شخص النار في سيارته وواجهة منزله «عمداً» على خلفية خصام بينهما، وفق بيان للمديرية. وضبط مكتب البحث الجنائي المتهم بعد متابعة المطلوبين في وقائع جنائية لمراكز الشرطة.

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