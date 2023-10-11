ضبط 3 متهمين بقتل مريض نفسي في براك الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، القبض على 3 متهمين بقتل شخص يعاني من مرض نفسي في براك الشاطئ في العام 2019.



وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الشاطئ تمكن من كشف ملابسات جريمة قتل عمد كانت مقيدة ضد مجهول في مركز شرطة اشكدة منذ عام 2019.

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وأضاف أن عناصر البحث الجنائي ضبطوا 3 أشخاص ليبيين اعترفوا بارتكابهم جريمة قتل مواطن يعاني من مرض نفسي ورمي جثته في منطقة زلاف على جانب الطريق الرابط بين الشاطئ وسبها، حيث جرى اتخاذ الإجراءات حيال الجناة وإحالتهم إلى النيابة العامة.