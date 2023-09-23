بعد الهروب 8 سنوات.. سقوط متهم بارتكاب جريمة قتل في رمضان

أعلنت مديرية أمن تاجوراء ضبط متهم في جريمة قتل وقعت في العام 2015.
وحسب بيان صادر عن المديرية، يوم الخميس، تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي في تاجوراء من ضبط المدعو «ي م ع ال»، مواليد 1993، ومقيم في تاجوراء، المطلوب لمركز شرطة وادي الربيع على ذمة واقعة قتل في 7 يوليو العام 2015. ووفق البيان، فقد اتخذت الإجراءات القانونية ضده، وجرت إحالة المتهم إلى المركز المختص، لاستكمال إحالته إلى النيابة.
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قتل بدافع السرقة في تاجوراء
وحسب رواية نجل المواطن المغدور لـ«بوابة الوسط»، فقد وقعت الجريمة قبل أذان المغرب بساعة في رمضان بدافع السرقة، إذ تلقى المجني عليه (76 عاما) ضربة بـ«حديدة» على رأسه من الخلف في مزرعته، ليفارق الحياة. وقال نجل المجني عليه: «المتهم سرق سيارة والدي، واختفى منذ 2015».
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