بعد الهروب 8 سنوات.. سقوط متهم بارتكاب جريمة قتل في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن تاجوراء ضبط متهم في جريمة قتل وقعت في العام 2015.

وحسب بيان صادر عن المديرية، يوم الخميس، تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي في تاجوراء من ضبط المدعو «ي م ع ال»، مواليد 1993، ومقيم في تاجوراء، المطلوب لمركز شرطة وادي الربيع على ذمة واقعة قتل في 7 يوليو العام 2015. ووفق البيان، فقد اتخذت الإجراءات القانونية ضده، وجرت إحالة المتهم إلى المركز المختص، لاستكمال إحالته إلى النيابة.

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