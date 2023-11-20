حكومة الدبيبة تبحث مع تركيا خطة تدريب حرس السواحل خلال 2024

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، التعاون الأمني مع نظيرتها التركية لتنفيذ خطة تدريب أمن السواحل خلال 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد بديوان الوزارة مع مستشار التدريب التركي بحرس السواحل التركي العقيد إسماعيل القار، بحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء بشير بنور.

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وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» بأن الاجتماع بحث سير العملية التدريبية لمنتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل، ومناقشة الحقيبة التدريبية وما جرى تنفيذه خلال العام 2023م وخطط تدريبية خلال العام القادم 2024م.