شاهد في «اقتصاد بلس»: إغلاق 50 مركزًا علاجيًا مخالفًا في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، الضوء على إعلان مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة أسامة سركز إغلاق أكثر من 50 مؤسسة علاجية في بلديات بطرابلس، وسحب التراخيص من البعض منها، بسبب وجود بعض «المخالفات والتجاوزات»، على إثر متابعة عمل القطاع الخاص الصحي.

الدبيبة يضم مرتبات المعيدين إلى جدول المرتبات الموحد

وتطرق البرنامج إلى قرار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ضم مرتبات المعيدين إلى جدول المرتبات الموحد، بحسب توجيهات صادرة إلى وزيري التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، والتعليم التقني والفني يخلف السيفاو، بالتنسيق مع وزارة المالية لتسوية أوضاع المعيدين بالجامعات.

اختتام اجتماعات ليبيا مع صندوق النقد الدولي في ظل أزمة الدينار

وفي موضوع آخر، لفت البرنامج إلى اختتام الاجتماعات التمهيدية لانعقاد مشاورات المادة الرابعة بين ليبيا وصندوق النقد الدولي التي استمرت على مدار الأسبوع الماضي في العاصمة التونسية، بمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائبه مرعي مفتاح البرعصي.

وتتزامن تلك المشاروات مع أزمة تواجه قيمة العملة المحلية في مقابل الدولار الأميركي، وهو ما يمكن أن تسيطر على مشاورات المادة الرابعة المقررة في أبريل 2024.

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