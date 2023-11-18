ضبط 5 وافدين بتهمة الاتجار بالمخدرات في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ضبط 5 وافدين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمدينة مصراتة (غرب البلاد).

وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى «ورود معلومات بوجود أشخاص يتاجرون في المخدرات داخل سكن للعمالة الوافدة بمنطقة السكت في مدينة مصراتة».

المتهمون من الجنسية النيجرية

وداهمت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية السكن، وضبطت 5 أشخاص من الجنسية النَيْجرية، بعد أخذ الإذن من نيابة غرب مصراتة، وفق بيان الوزارة.

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وحسب البيان، ضُبط بحوزة المتهمين كمية من مخدر الحشيش وأقراص مخدرة ونبات البانجو، واتخذت كل الإجراءات القانونية حيالهم، وجرت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

مخدرات مضبوطة مع المتهمين، 18 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)

مخدرات مضبوطة مع المتهمين، 18 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)

مخدرات مضبوطة مع المتهمين، 18 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)

مخدرات مضبوطة مع المتهمين، 18 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)