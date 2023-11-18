  • Alwasat News
Atwasat

ضبط 5 وافدين بتهمة الاتجار بالمخدرات في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 08:28 صباحا
ضبط 5 وافدين بتهمة الاتجار بالمخدرات في مصراتة
مخدرات مضبوطة مع المتهمين، 18 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ضبط 5 وافدين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمدينة مصراتة (غرب البلاد). 

وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى «ورود معلومات بوجود أشخاص يتاجرون في المخدرات داخل سكن للعمالة الوافدة بمنطقة السكت في مدينة مصراتة».

المتهمون من الجنسية النيجرية
وداهمت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية السكن، وضبطت 5 أشخاص من الجنسية النَيْجرية، بعد أخذ الإذن من نيابة غرب مصراتة، وفق بيان الوزارة.

بالصور.. ضبط مصنع خمور في أجدابيا 
- ضبط شخصين بحوزتهما 175 قرصا مخدرا في أجدابيا بقصد الاتجار
- ضبط 470 قنينة خمور بميناء الخمس البحري

وحسب البيان، ضُبط بحوزة المتهمين كمية من مخدر الحشيش وأقراص مخدرة ونبات البانجو، واتخذت كل الإجراءات القانونية حيالهم، وجرت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

مخدرات مضبوطة مع المتهمين، 18 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)
مخدرات مضبوطة مع المتهمين، 18 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)
مخدرات مضبوطة مع المتهمين، 18 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)
مخدرات مضبوطة مع المتهمين، 18 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)
مخدرات مضبوطة مع المتهمين، 18 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)
مخدرات مضبوطة مع المتهمين، 18 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)
مخدرات مضبوطة مع المتهمين، 18 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)
مخدرات مضبوطة مع المتهمين، 18 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
يعرض السبت على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة

يعرض السبت على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة
عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف

عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف
غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1

غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1
تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس

تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس
قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد

قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026

المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي
كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا

كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا
حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية

حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية
أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي

أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي
شاهد.. كولومبيا تصعق البرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

شاهد.. كولومبيا تصعق البرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026
روسيا ترسل أولى شحناتها المجانية من الحبوب إلى أفريقيا

روسيا ترسل أولى شحناتها المجانية من الحبوب إلى أفريقيا
روجر ووترز يواجه دعوى في الأرجنتين بتهمة «معاداة السامية»

روجر ووترز يواجه دعوى في الأرجنتين بتهمة «معاداة السامية»
إيمينالو: أندية الدوري السعودي ستجلب لاعبين على أعلى مستوى في الشتاء

إيمينالو: أندية الدوري السعودي ستجلب لاعبين على أعلى مستوى في الشتاء
كاريكاتير حليم - المثلث الأحمر المقلوب

كاريكاتير حليم - المثلث الأحمر المقلوب
مغني الراب الأميركي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين

مغني الراب الأميركي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنجاز 95% من مدرسة نموذجية جديدة في صرمان
إنجاز 95% من مدرسة نموذجية جديدة في صرمان
ضبط 5 وافدين بتهمة الاتجار بالمخدرات في مصراتة
ضبط 5 وافدين بتهمة الاتجار بالمخدرات في مصراتة
النائب العام: إحباط محاولة تهريب مخدرات في سجاد بميناء بنغازي
النائب العام: إحباط محاولة تهريب مخدرات في سجاد بميناء بنغازي
أمطار متفرقة في ليبيا (السبت 18 نوفمبر 2023)
أمطار متفرقة في ليبيا (السبت 18 نوفمبر 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 18 نوفمبر 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 18 نوفمبر 2023)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
المزيد
السني للأمم المتحدة: المجموعة العربية تحذر من أي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين
السني للأمم المتحدة: المجموعة العربية تحذر من أي محاولات ......
الأداء الأسبوعي للعملات الدولية والعربية مقابل الدينار (11 - 16 نوفمبر 2023)
الأداء الأسبوعي للعملات الدولية والعربية مقابل الدينار (11 -......
بالصور.. اختبارات تشغيل الوحدة الأولى في محطة طبرق الغازية
بالصور.. اختبارات تشغيل الوحدة الأولى في محطة طبرق الغازية...
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 18 نوفمبر 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 18 نوفمبر 2023)...
أمطار متفرقة في ليبيا (السبت 18 نوفمبر 2023)
أمطار متفرقة في ليبيا (السبت 18 نوفمبر 2023)...
المزيد