ضبط شخصين بحوزتهما 175 قرصا مخدرا في أجدابيا بقصد الاتجار

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - فرع أجدابيا من القبض على شخصين، يحملان الجنسية الليبية، بحوزتهما كمية من المخدرات المتنوعة، وذلك من خلال رصد وتتبع مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية في المدينة.

فقد نجح أعضاء التحريات بالفرع في القبض على ليبي الجنسية متلبسا بعملية بيع مخدرات، وبحوزته 54 قرصا بما يعرف بـ«الإكسترا»، التي تعد من أخطر أنواع الأقراص، وكذلك 80 قرص أرتان، وفقا لما نشره جهاز المخدرات والمؤثرات العقلية - فرع أجدابيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما تمكن رجال الأمن من ضبط شخص آخر ليبي الجنسية أيضا وبحوزته 41 قرص ترامادول، وانتقل به أعضاء التحريات إلى جهاز المخدرات والمؤثرات العقلية - فرع أجدابيا. وبمواجهة المتهمين، اعترفا بما نُسب إليهما، فاتخذ الفرع الإجراءات القانونية حيالهما.

أقراص مخدرة مضبوطة بجهاز المخدرات فرع أجدابيا، 6 أغسطس

أقراص مخدرة مضبوطة بجهاز المخدرات فرع أجدابيا، 6 أغسطس

أقراص مخدرة مضبوطة بجهاز المخدرات فرع أجدابيا، 6 أغسطس

أقراص مخدرة مضبوطة بجهاز المخدرات فرع أجدابيا، 6 أغسطس