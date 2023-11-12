بالصور.. ضبط مصنع خمور في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن أجدابيا، أمس السبت، ضبط مصنع خمور بتجهيزات كبيرة.

وذكرت المديرية في بيان أن الكمية المضبوطة بلغت 28 برميلا بسعة 200 لتر مجهزة للاتجار، ومعدات متكاملة. ومن المقرر إحالة أوراق المحضر إلى النيابة العامة فور الانتهاء من إجراءات الاستدلال، وفق والمديرية.

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مشروبات كحولية قادمة من بولندا

وتلاحق السلطات الأمنية في شرق وغرب البلاد مصانع الخمور غير المرخصة، وكانت آخر هذه الملاحقات الأربعاء الماضي، حيث أعلنت النيابة العامة ضبط معدة لصنع المشروبات الكحولية قادمة من بولندا، ومداهمة مكان لتصنيع الخمور في زليتن، وضبط متهمين اثنين.

مضبوطات مصنع الخمور في أجدابيا. (مديرية الأمن)

مضبوطات مصنع الخمور في أجدابيا. (مديرية الأمن)

مضبوطات مصنع الخمور في أجدابيا. (مديرية الأمن)