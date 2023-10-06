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مداهمة منزل لتصنيع وبيع الخمور المحلية وضبط مطلوبين في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الجمعة 06 أكتوبر 2023, 08:27 مساء
مداهمة منزل لتصنيع وبيع الخمور المحلية وضبط مطلوبين في أجدابيا
معدات مستخدمة في تصنيع الخمور جرى ضبطها خلال مداهمة المنزل في أجدابيا. (مديرية الأمن)
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داهمت عناصر قسم المعلومات والتحريات العامة التابعين لمديرية أمن أجدابيا منزلاً لتصنيع وبيع الخمور محلية الصنع بالمدينة، وفق ما أعلنته المديرية اليوم الجمعة.

وقالت المديرية، إن معلومات وردت إليهم بشأن تواجد مجموعة من الأشخاص بمنزل يستخدم في صناعة وبيع الخمور التي جرى التحري عنها والتأكد من صحة المعلومات الواردة بشأنها.

- ضبط شخصين بحوزتهما 175 قرصا مخدرا في أجدابيا بقصد الاتجار

وأضافت أنه بعد التأكد من المعلومات وأخذ تأشيرة من النيابة العامة جرى مداهمة المنزل، وعند محاولة القبض على المتواجدين بداخله تعرض أفراد الأمن إلى مقاومة من النساء والرجال، محاولين منع رجال الأمن من ضبط المطلوبين وما بحوزتهم.

وأكدت مديرية أمن أجدابيا ضبط المطلوبين والمعدات التي كانت تستخدم في صناعة الخمور، وإحالتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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