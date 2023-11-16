المؤسسة الوطنية للنفط تعلن تصدير أول شحنة من خام إيراون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، تصدير أول شحنة من خام إيراون الذي يجري إنتاجه من حقل إيراون النفطي عبر شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» شحن 600 ألف برميل من خام إيراون عبر ميناء الزاوية النفطي غرب طرابلس.

وقال مدير إدارة العمليات والصيانة بشركة زلاّف ليبيا في تصريح له اليوم الخميس إن الشحنة الأولى من إنتاج الشركة من حقل إيراون جرى تصديرها الثلاثاء الماضي 14 نوفمبر الجاري وفق ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأضافت شركة زلاف أن عمليات الإنتاج من حقل إيراون انطلقت في مارس الماضي ضمن خطة الإنتاج المبكر من آبار الحقل النفطي التابع للشركة والذي يصدر إنتاجه عن طريق حقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية.

معدل الإنتاج اليومي لخام إيراون

وأشارت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز إلى أن الإنتاج من حقل إيراون بدأ في أبريل الماضي بمعدل 3 آلاف برميل يوميًا قبل أن يبلغ معدل 6 آلاف برميل يوميًا في نوفمبر الجاري.

وأشاد رئيس لجنة إدارة شركة زلاف بكل المجهودات التي بُذلت من أجل نجاح الخطة والوصول إلى هذا الإنجاز الذي أكد أنه «فاق جميع التوقعات». كما أشاد بلجنة الإدارة والعاملين بشركة أكاكوس على تعاونهم اللامحدود مع شركة زلاّف، وكذلك شركة الجوف للتقنيات النفطية وشركة بيتيكس المُتعاقد معهما لتنفيذ هذا المشروع.