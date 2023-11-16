  • Alwasat News
Atwasat

المؤسسة الوطنية للنفط تعلن تصدير أول شحنة من خام إيراون

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 10:44 مساء
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن تصدير أول شحنة من خام إيراون
إحدى منشآت حقل إيراون النفطي. (شركة زلاف ليبيا لإنتاج النفط والغاز)
alwasat radio

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، تصدير أول شحنة من خام إيراون الذي يجري إنتاجه من حقل إيراون النفطي عبر شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» شحن 600 ألف برميل من خام إيراون عبر ميناء الزاوية النفطي غرب طرابلس.

وقال مدير إدارة العمليات والصيانة بشركة زلاّف ليبيا في تصريح له اليوم الخميس إن الشحنة الأولى من إنتاج الشركة من حقل إيراون جرى تصديرها الثلاثاء الماضي 14 نوفمبر الجاري وفق ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- «زلاف ليبيا»: خطة الإنتاج المبكر من حقل إيراون تقترب من 100 ألف برميل
- انطلاق خطة الإنتاج المبكر بحقل «إيراون» بمعدل 3000 برميل يوميا
- «زلاف» ليبيا تؤكد جاهزيتها لبدء إنتاج حقل إيراون منتصف العام المقبل

وأضافت شركة زلاف أن عمليات الإنتاج من حقل إيراون انطلقت في مارس الماضي ضمن خطة الإنتاج المبكر من آبار الحقل النفطي التابع للشركة والذي يصدر إنتاجه عن طريق حقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية.

معدل الإنتاج اليومي لخام إيراون
وأشارت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز إلى أن الإنتاج من حقل إيراون بدأ في أبريل الماضي بمعدل 3 آلاف برميل يوميًا قبل أن يبلغ معدل 6 آلاف برميل يوميًا في نوفمبر الجاري.

وأشاد رئيس لجنة إدارة شركة زلاف بكل المجهودات التي بُذلت من أجل نجاح الخطة والوصول إلى هذا الإنجاز الذي أكد أنه «فاق جميع التوقعات». كما أشاد بلجنة الإدارة والعاملين بشركة أكاكوس على تعاونهم اللامحدود مع شركة زلاّف، وكذلك شركة الجوف للتقنيات النفطية وشركة بيتيكس المُتعاقد معهما لتنفيذ هذا المشروع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية

بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
شاهد.. «في التسعين» المنتخب الوطني يستهل مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة إيسواتيني

شاهد.. «في التسعين» المنتخب الوطني يستهل مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة ...
قمة الرياض... قراءة في البيان الختامي

قمة الرياض... قراءة في البيان الختامي
جيش الاحتلال يعلن مقتل 50 جنديا منذ انطلاق عدوانه البري في غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 50 جنديا منذ انطلاق عدوانه البري في غزة
واشنطن.. تظاهرات خارج مقر الحزب الديمقراطي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

واشنطن.. تظاهرات خارج مقر الحزب الديمقراطي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
«الأغذية العالمي» يحذر من خطر المجاعة في غزة: المساعدات تكفي 10% من الاحتياجات

«الأغذية العالمي» يحذر من خطر المجاعة في غزة: المساعدات تكفي 10% من الاحتياجات
جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»

جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»
المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا

المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا
بعد اعتيادهما رؤية إسرائيل كـ«ديزني لاند يهودية».. مخرجان أميركيان يرويان قصة مختلفة

بعد اعتيادهما رؤية إسرائيل كـ«ديزني لاند يهودية».. مخرجان أميركيان يرويان قصة ...
إيقاف عداءة لاستخدامها سيارة خلال ماراثون

إيقاف عداءة لاستخدامها سيارة خلال ماراثون
الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء

الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء
الأرجنتين والبرازيل في اختبار صعب أمام أوروغواي وكولومبيا بتصفيات مونديال 2026

الأرجنتين والبرازيل في اختبار صعب أمام أوروغواي وكولومبيا بتصفيات مونديال 2026
«غارديان» تكشف مخالفات خطيرة لأبراموفيتش وتشيلسي مهدد بدفع الثمن

«غارديان» تكشف مخالفات خطيرة لأبراموفيتش وتشيلسي مهدد بدفع الثمن
الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية

الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة

وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة
المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا (فيديو)

المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا...
«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟

«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟
«تحقيقات»: عقد من العجز

«تحقيقات»: عقد من العجز
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يفتح ملف أزمة التعليم الجامعي في ليبيا
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يفتح ملف أزمة التعليم الجامعي في ليبيا
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن تصدير أول شحنة من خام إيراون
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن تصدير أول شحنة من خام إيراون
حبس عميد بلدية سلوق احتياطيًا بتهمة اختلاس 929 ألف دينار
حبس عميد بلدية سلوق احتياطيًا بتهمة اختلاس 929 ألف دينار
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة ...
إسبانيا تفتتح مركزا جديدا للتأشيرات في طرابلس
إسبانيا تفتتح مركزا جديدا للتأشيرات في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
المزيد
مجلس الدولة يبرز الجانب الاقتصادي من زيارة تكالة إلى واشنطن
مجلس الدولة يبرز الجانب الاقتصادي من زيارة تكالة إلى واشنطن...
الطرابلسي: الهجرة غير الشرعية أكهلت ميزانيات الوزارة وراكمت الديون
الطرابلسي: الهجرة غير الشرعية أكهلت ميزانيات الوزارة وراكمت ......
«الاقتصاد»: إطلاق جائزة أفضل منتج محلي مطلع العام المقبل
«الاقتصاد»: إطلاق جائزة أفضل منتج محلي مطلع العام المقبل...
إسبانيا تفتتح مركزا جديدا للتأشيرات في طرابلس
إسبانيا تفتتح مركزا جديدا للتأشيرات في طرابلس...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
المزيد