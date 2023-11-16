ضبط تاجر مخدرات في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، شخصا متهما بالاتجار في الأقراص المخدرة بمنطقة عين زارة.

وتلقى الجهاز معلومات حول نشاط المتهم في الترويج لأقراص مخدرة، حيث جرى إعداد كمين له من أحد أعضاء التحري، الذي تواصل معه بدعوى شراء أقراص، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأوقف رجال الأمن المتهم متلبسا وبحوزته الأقراص المخدرة، وكان برفقته شخص آخر، حيث أحيلا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس من حيث الاختصاص.