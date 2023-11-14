ضبط وافد بحوزته 50 كيلوغرام «حشيش» في بئر الأشهب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طبرق ضبط وافد مصري بحوزته 50 كيلوغراما من مخدر «الحشيش» في قرية بئر الأشهب الواقعة على بعد نحو 75 كيلومترا من مدينة طبرق.

وأوقف أعضاء الفرع المتهم بعد إعداد كمين محكم له في المنطقة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

مخدرات من طبرق إلى طرابلس

وأمس الإثنين، أعلن الجهاز ضبط كميات من مخدر «الحشيش» في العاصمة طرابلس، مصدرها تاجر ممنوعات في طبرق.

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وأوقف الجهاز متهمين متورطين في تسلُّم المخدر وتوزيعه في العاصمة، واعترفا بتورطهما في التجارة غير المشروعة، ثم أحيلا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس.