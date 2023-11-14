ضبط متهم بسرقة 660 ألف دينار من سيارة في جنزور

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن جنزور، اليوم الثلاثاء، ضبط شخص متهم بسرقة 660 ألف دينار من أحد المواطنين.

تفاصيل القبض على المتهم في جنزور

وتلقى مركز شرطة النجيلة بلاغا من مواطن يفيد بسرقة شخص مجهول للمبلغ المالي من داخل مركبته، وفق بيان المديرية.

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وتمكن أعضاء التحري بالمركز من التوصل إلى المتهم والقبض عليه واسترجاع المبلغ كاملاً، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة للتصرف.

المتهم بسرقة المبلغ المالي في جنزور، 14 نوفمبر 2023. (مديرية أمن جنزور)