مديرية أمن بني وليد تنجح في ضبط 9 سيارات مسروقة

القاهرة - بوابة الوسط

نجحت مديرية الأمن في بني وليد في ضبط 9 سيارات مسروقة من أماكن مختلفة وعلى فترات زمنية متباعدة، بحسب ما ذكره عضو مكتب الإعلام بالمديرية محمد صالح اليوم الأحد.

وقال صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الوحدات الأمنية التابعة للمديرية تمكنت من ضبط 6 سيارات مسروقة جرى الإبلاغ عنها في السابق، كما جرى ضبط وحجز 3 سيارات تابعة لمصرف التنمية بسبب انتهاء مدة إجراءاتها.

وأوضح عضو المكتب الإعلامي، أن عملية الضبط تأتي ضمن الحملة الأمنية الواسعة التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن بني وليد لضبط المخالفات المرورية، والسيارات المشبوهة التي لا تحمل لوحات معدنية ومستندات الملكية.

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وطالبت مديرية أمن بني وليد جميع المواطنين بضرورة الإسراع في استكمال إجراءاتهم القانونية من تسجيل سياراتهم وتركيب اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات وإزالة الزجاج المعتم، مؤكدة أن حملاتها التفتيشية مستمرة في جميع مناطق وشوارع المدينة.

الحملة الأمنية لقسم المرور في بني وليد. (الإنترنت)

الحملة الأمنية لقسم المرور في بني وليد. (الإنترنت)