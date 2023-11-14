«المهام الخاصة» تضبط سيارتين ومقطورة مسروقة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوة المهام الخاصة بمديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، ضبط مركبتين ومقطورة مسروقة ومطلوبة وتسليمها لمراكز الشرطة.

ونوه بيان صادر عن المديرية إلى ضبط سيارة بعد الاشتباه بها بإحدى الاستيقافات الأمنية، ليتضح أن سائق المركبة مطلوب لدى مركز شرطة باب بن غشير في قضية سطو مسلح بعد الاستعلام بغرفة العمليات، وأحيل السائق والمركبة إلى مركز الشرطة وإعلام الغرفة بذلك.

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العثور على مقطورة مسروقة في طرابلس

كما جرى ضبط سيارة أخرى اتضح أنها مسروقة في 21 يوليو 2020 والمبلغ عنها بمركز شرطة الهضبة، كذلك ضبطت القوة مقطورة مطلوبة بتاريخ 21 يونيو 2021.

سيارة مطلوبة جرى العثور عليها في أحد الاستيقافات الأمنية بالعاصمة طرابلس، 14 نوفمير 2023. (مديرية أمن طرابلس)

مقطورة مسروقة جرى العثور عليها في أحد الاستيقافات الأمنية بالعاصمة طرابلس، 14 نوفمير 2023. (مديرية أمن طرابلس)