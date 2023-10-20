ضبط سيارة مطلوبة في واقعة خطف بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط سيارة «بي إم دبليو» بيضاء اللون مطلوبة في واقعة خطف بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي.

وضبطت قوة المهام الخاصة السيارة بأحد الاستيقافات الأمنية، وبعد التأكد من رقم اللوحة المثبتة عليها بمنظومة المواصلات الخاصة بغرفة السيطرة اتضح أن السيارة مطلوبة في واقعة خطف بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي، وفق بيان صادر عن المديرية.

«أمن بنغازي»: ضبط عصابة خطيرة ارتكبت جرائم قتل وخطف وسرقة منذ 2019

وأشار البيان إلى تسليم السيارة والسائق إلى مركز شرطة الحي الصناعي من حيث الاختصاص وإعلام غرفة السيطرة بذلك.

سيارة مطلوبة في واقعة خطف بطرابلس، 20 أكتوبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)