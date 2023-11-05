العثور على سيارة مطلوبة منذ 11 عاما في زاوية الدهماني

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، العثور على سيارة مطلوبة منذ أحد عشر عاما في زاوية الدهماني.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى أن قوة المهام الخاصة فيها تمكنت من ضبط «فولكس - بيضاء اللون أبيض» في أحد الاستيقافات الأمنية.

الإبلاغ عن السيارة منذ 2012

وأوضح البيان أن السيارة مُبلغ عنها بمركز شرطة زاوية الدهماني في 1 يناير 2012، بعد التأكد من رقم اللوحات المثبت على المركبة بمنظومة المواصلات الخاصة بغرفة السيطرة.

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وجرى تسليم المركبة والسائق إلى مركز شرطة زاوية الدهماني، وإعلام الغرفة بذلك.

السيارة بعد العثور عليها. (مديرية أمن طرابلس)