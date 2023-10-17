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ضبط 40 سيارة مخالفة في جالو

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 02:07 مساء
ضبط 40 سيارة مخالفة في جالو
حملة مرورية على السيارات المخالفة في جالو، 17 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
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شن أعضاء وحدة حركة السير في قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن جالو حملة مفاجئة، استهدفت السيارات المخالفة التي لا تحمل لوحات معدنية أو غير مسجلة قانونيا أو معتمة الزجاج.

وقال مدير قسم المرور والتراخيص بجالو، العقيد عبدالنافع ارحومة، لـ«بوابة الوسط» إن الحملة أسفرت عن ضبط 40 سيارة جرى حجزها في مقر قسم المرور والتراخيص.

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وأعلنت مديرية أمن جالو عبر صفحتها على «فيسبوك» تحرير 35 مخالفة لسيارات يقودها أجانب، وأخرى لا تحمل إثبات ملكية، وثالثة انتهت صلاحية رخصة قيادتها.

حملة مرورية على السيارات المخالفة في جالو، 17 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
حملة مرورية على السيارات المخالفة في جالو، 17 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
حملة مرورية على السيارات المخالفة في جالو، 17 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
حملة مرورية على السيارات المخالفة في جالو، 17 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
حملة مرورية على السيارات المخالفة في جالو، 17 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
حملة مرورية على السيارات المخالفة في جالو، 17 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
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