شاهد.. خبير اقتصادي يشرح انعكاسات زيادة الدين العام المحلي على المواطنين

القاهرة - بوابة الوسط

قال المحلل الاقتصادي الليبي خالد محمد الدلفاق إن ارتفاع الدين العام المحلي ينعكس سلبيًا على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة التخضم وارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية بالسوق الموازية، وهو ما يؤثر على مستوى المعيشة للمواطنين.

وأضاف الدلفاق، في مداخلة مع برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، إن مؤشر الدين العام المحلي نتيجة الانقسام السياسي، بسبب تراكم نفقات الحكومات الانتقالية، ما أدى إلى ارتفاعه من 154 مليار دينار إلى أكثر من 200 مليار.

- حماد يرد على الدبيبة بشأن «الإنفاق الموازي»

خبير اقتصادي: عائدات النفط مصدر تمويل حكومة الدبيبة.. وحكومة حماد تعتمد على الاقتراض

لكنه اعتبر أن الأزمة تكمن في تبادل الاتهامات بين حكومتي الدبيبة وحماد، خاصة أن لكل حكومة مصادرها في التمويل، متابعًا: «حكومة الدبيبة تعتمد على عائدات النفط وحكومة حماد تعتمد على السندات والاقتراض من المصارف»، وهو ما أدى إلى وجود إنفاق موازٍ بـ15 مليار وهو «رقم مخيف»، بحسب وصفه.

وتحدث الدلفاق عن ارتفاع مستوى الفساد الحكومي، بحسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير للعام 2022، معتبرًا أن مصرف ليبيا المركزي لا يزال منقسمًا، وما يثار عن توحيده «غير صحيح»، مدللاً على رأيه بأن المركزي لا يعطي أذونات اقتراض إلا حكومة الدبيبة، بينما تواصل حكومة حماد الاستدانة عبر السندات من مصارف المنطقة الشرقية.