  • Alwasat News
Atwasat

حماد يرد على الدبيبة بشأن «الإنفاق الموازي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 10:38 مساء
حماد يرد على الدبيبة بشأن «الإنفاق الموازي»
صورة مركبة: رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

اعتبر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد أن تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بشأن «وجود إنفاق موازٍ» بمثابة «تبرير لإخفاق حكومته في جميع المجالات، وآخرها افتعال أزمة وهمية لزيادة أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازية».

وخلال اجتماع حكومته بمدينة غريان اليوم الخميس، اعتبر الدبيبة أن «وجود إنفاق موازٍ تجاوز 15 مليار دينار ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار» أمام الدينار، مشيرًا إلى أن «هذا الإنفاق لم يخضع لأي جهة رقابية محلية أو دولية»، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

حماد يطالب بمحاسبة حكومة الدبيبة بشأن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022
لكن أسامة حماد وصف هذه التصريحات في بيان مساء اليوم أن «محاولات يائسة للقفز على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 من فساد مالي وإداري»، داعيًا الجهات المختصة إلى «اتخاذ إجراءاتها اللازمة تجاه ما ورد بالتقرير، وتطبيق القانون على مرتكبي الجرائم الواردة به».

وقال حماد إن «الحكومة الليبية ومنذ منحها الثقة من مجلس النواب تقوم بالصرف وفقا للميزانيات المعتمدة من المجلس»، متهما حكومة الدبيبة بـ«إهدار مئات المليارات بدون سند قانوني يجيز له ذلك»، لافتا إلى أن القضاء منع حكومة الدبيبة من التصرف بالمال العام، دون الالتزام بضوابط الإنفاق العام.

- الدبيبة: إنفاق موازٍ تجاوز 15 مليار دينار ساهم في ارتفاع سعر الدولار
- حكومة حماد: مضاربات وهمية وراء تراجع الدينار.. والدولار متوفر بجميع المصارف

حماد: سياسات حكومة الدبيبة تؤدي إلى إفلاس الدولة
واعتبر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن حكومة الدبيبة «تمارس أساليب الكذب والتضليل من خلال وعودها الوهمية للشعب الليبي»، مشيرا إلى أن السياسات المالية لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أدت إلى «إهدار غير مسبوق للمال العام»، ودون تحقيق أي مصلحة للمواطن، وهو ما رآه يؤدي إلى «انهيار الاقتصاد وإفلاس الدولة بشكل عام»، ويرتقي إلى «جرائم جنائية تستوجب المحاسبة».

واتهم حماد أيضًا حكومة الدبيبة بـ«التنازل -وبالمجان- عن العقارات والاستثمارات الخارجية المملوكة للدولة الليبية، في مقابل مكاسب سياسية لتحقيق مصلحة غير مشروعة»، لافتًا إلى أن حكومته «مستمرة في تنفيذ خطط التنمية والإعمار»، موضحًا أن «ارتفاع أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازية هو أمر مفتعل ولا مبرر له كون مصرف ليبيا المركزي مستمر في صرف النقد الأجنبي عبر القنوات المحددة، وبالسعر المحدد رسميا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد «في التسعين»: تعديلات «ميتشو» على قائمة المنتخب.. وبيان اتحاد الكرة

شاهد «في التسعين»: تعديلات «ميتشو» على قائمة المنتخب.. وبيان اتحاد الكرة
باسم يوسف يضع معاناة الشعب الفلسطيني في دائرة الضوء العالمية

باسم يوسف يضع معاناة الشعب الفلسطيني في دائرة الضوء العالمية
دار كريستيز تسحب لوحتي «الملثم» و«ثائرون» من مزادها لفنون الشرق الأوسط

دار كريستيز تسحب لوحتي «الملثم» و«ثائرون» من مزادها لفنون الشرق الأوسط
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10812 شهيدًا

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10812 شهيدًا
«رويترز»: اجتماع ثلاثي في الدوحة بين مديري المخابرات الأميركية والإسرائيلية ورئيس وزراء قطر

«رويترز»: اجتماع ثلاثي في الدوحة بين مديري المخابرات الأميركية والإسرائيلية ...
اتفاق أوروبي على إنشاء «محافظ هوية رقمية» قابلة للتشغيل المتبادل

اتفاق أوروبي على إنشاء «محافظ هوية رقمية» قابلة للتشغيل المتبادل
ريال مدريد يتخذ موقفا صادما تجاه مبابي

ريال مدريد يتخذ موقفا صادما تجاه مبابي
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي معها.. نفديك يا مسرى الرسول»

«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي معها.. نفديك يا ...
الهلال السعودي يستبعد نيمار في «ميركاتو» الشتاء ويستبدله بظهير أيسر

الهلال السعودي يستبعد نيمار في «ميركاتو» الشتاء ويستبدله بظهير أيسر
«في التسعين»: آلية دخول الجمهور للملاعب الليبية ومخاوف من الشغب

«في التسعين»: آلية دخول الجمهور للملاعب الليبية ومخاوف من الشغب
«تحقيقات»: السيارات الموردة من الخارج.. خطر داهم وصامت

«تحقيقات»: السيارات الموردة من الخارج.. خطر داهم وصامت
كاريكاتير حليم - غزة في انتظار الجيوش العربية

كاريكاتير حليم - غزة في انتظار الجيوش العربية
خلال دقائق.. لوحة «امرأة الساعة» تحقق لبيكاسو رقماً قياسياً

خلال دقائق.. لوحة «امرأة الساعة» تحقق لبيكاسو رقماً قياسياً
الذهب يقترب من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع ترقب لتصريحات رئيس الفدرالي الأميركي

الذهب يقترب من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع ترقب لتصريحات رئيس الفدرالي الأميركي
رابطة الدوري الإنجليزي تتجه لحظر انتقال اللاعبين للدوري السعودي

رابطة الدوري الإنجليزي تتجه لحظر انتقال اللاعبين للدوري السعودي
تقارير سعودية تكشف المشادة الساخنة بين بنزيما وسانتو مدرب الاتحاد السعودي

تقارير سعودية تكشف المشادة الساخنة بين بنزيما وسانتو مدرب الاتحاد السعودي
«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور

«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور
بسبب نضالها ضد الاحتلال.. القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية

بسبب نضالها ضد الاحتلال.. القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المقريف يشارك في الاجتماع التنسيقي لأعضاء «الإيسيسكو»
المقريف يشارك في الاجتماع التنسيقي لأعضاء «الإيسيسكو»
وزارة الداخلية توقع مع برنامج أممي عقدًا لصيانة قسم حماية الأسرة والطفل
وزارة الداخلية توقع مع برنامج أممي عقدًا لصيانة قسم حماية الأسرة ...
شاهد.. ما تداعيات انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار؟ أكاديمي يجيب
شاهد.. ما تداعيات انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار؟ ...
في العدد 416: «توهان الأزمة الليبية»..وانتعاش «حكم اللصوص»
في العدد 416: «توهان الأزمة الليبية»..وانتعاش «حكم اللصوص»
حماد يرد على الدبيبة بشأن «الإنفاق الموازي»
حماد يرد على الدبيبة بشأن «الإنفاق الموازي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
المزيد
شاهد.. قلق شعبي بسبب تواصل ارتفاع سعر الدولار
شاهد.. قلق شعبي بسبب تواصل ارتفاع سعر الدولار...
«استقصائي» فرنسي: من باريس إلى بروكسل.. تفاصيل جولة دبلوماسية للصديق حفتر انتهت إلى «الفشل»
«استقصائي» فرنسي: من باريس إلى بروكسل.. تفاصيل جولة ......
ورشة عمل حول معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية في 3 بلديات بطرابلس
ورشة عمل حول معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية في 3 بلديات ......
حماد يرد على الدبيبة بشأن «الإنفاق الموازي»
حماد يرد على الدبيبة بشأن «الإنفاق الموازي»...
في العدد 416: «توهان الأزمة الليبية»..وانتعاش «حكم اللصوص»
في العدد 416: «توهان الأزمة الليبية»..وانتعاش «حكم اللصوص»...
المزيد