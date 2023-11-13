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مجلس النواب ينفي استلام أي مبادرة من البعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 08:57 مساء
مجلس النواب ينفي استلام أي مبادرة من البعثة الأممية
جانب من جلسة مجلس النواب بمدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، الإثنين 13 نوفمبر 2023 (مجلس النواب)
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قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المستشار عقيلة صالح لم يتسلم أي مبادرة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، و«سيتم مخاطبة البعثة بعدم استلام أي مبادرة بالخصوص».

جاء ذلك في بيان لبليحق عقب استئناف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الإثنين بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني مصباح دومة.

النويري يقدم إحاطة لأعضاء مجلس النواب عن لقائه زينينغا
وأضاف بليحق أن النويري قدّم في مستهل جلسة اليوم إحاطة عن لقائه خلال الأيام الماضية نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزيدون زينينغا، رفقة عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية.

وقال نصية خلال الجلسة إن زينينغا تحدث عن تسليم مقترح مكتوب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لكن الناطق باسم مجلس النواب أكد «عدم استلام أي مبادرة».

- المجلس الأعلى للدولة: باتيلي قدم لتكالة مبادرة أممية سيطلقها الفترة المقبلة

لجنة برلمانية لإعداد مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والكوارث
وفي سياق آخر، أقر المجلس تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث بالاستعانة بالخبرات في هذا الصدد، بهدف التعامل مع أي كوارث وأزمات قد تحصل في البلاد بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.

وبشأن إضراب أعضاء هيئة التدريس الذي أدى إلى تعطيل الدراسة الجامعية، قرر المجلس تكليف لجنة التعليم بالتواصل مع أعضاء هيئة التدريس وبحث الحلول الممكنة لحل هذه المشكلة وفض الاعتصام وعودة الدراسة في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين أعلن المجلس الأعلى للدولة عن تلقي رئيسه محمد تكالة مبادرة من المبعوث الأممي عبدالله باتيلي المزمع إطلاقها في الفترة المقبلة، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما أمس الأحد.

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