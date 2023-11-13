البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة توليد كهرباء جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الإثنين، البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة توليد كهرباء جنوب طرابلس بقدرة إنتاجية تصل إلى 1320 ميجاوات.

وذكرت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن حجر الأساس لمحطة كهرباء جنوب طرابلس وضع مطلع شهر سبتمبر من العام الجاري بتنفيذ شركة «جاليك» التركية وبالتعاون مع شركة «سيمنس» الألمانية تحت إشراف الشركة العامة للكهرباء.

- بقدرة 1320 ميغاوات.. وضع حجر أساس مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة

- الدبيبة: ليبيا وتركيا تربطهما علاقة ترتكز على البناء والتعمير والاستثمار

وتوقعت الشركة العامة للكهرباء أن تساهم محطة توليد كهرباء جنوب طرابلس بشكل كبير في زيادة القدرة الإنتاجية لإنتاج الكهرباء وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية حال اكتمالها.

ويأتي تنفيذ مشروع محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية في إطار المساعي الحكومية لسد العجز الحاصل في توليد الطاقة الذي عانت منه ليبيا على مدى السنوات العشر الماضية والتي فاقمها حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني.

الأعمال الإنشائية بمحطة كهرباء جنوب طرابلس، الإثنين 13 نوفمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

الأعمال الإنشائية بمحطة كهرباء جنوب طرابلس، الإثنين 13 نوفمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

الأعمال الإنشائية بمحطة كهرباء جنوب طرابلس، الإثنين 13 نوفمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)