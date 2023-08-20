الدبيبة: ليبيا وتركيا تربطهما علاقة ترتكز على البناء والتعمير والاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن «ليبيا وتركيا تربطهما علاقة ترتكز على البناء والتعمير والاستثمار، وليست على الحرب والقذائف»، مؤكدًا أن «معركة البناء ستنتصر على معركة الهدم والقتل» وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل وضع حجر أساس مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة، الذي أقيم اليوم الأحد، وسيجري تنفيذه من قبل شركة «شاليك» التركية بالتعاون مع شركة «سيمنس» الألمانية، تحت إشراف الشركة العامة للكهرباء.

زيادة إنتاج الكهرباء

وأكد الدبيبة في كلمته أنه «لن يكون هناك أي إظلام» بعد إتمام تشييد محطة كهرباء جنوب طرابلس، مشيدًا بالجهود المبذولة من مجلس إدارة شركة الكهرباء وجميع العاملين بها من أجل تحسين وضع الشبكة وزيادة قدرتها الإنتاجية من خلال تنفيذ مشاريع محطات توليد جديدة.

- بقدرة 1320 ميغاوات.. وضع حجر أساس مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة

وطمأن الدبيبة الليبيين بأن شركة «شاليك» القابضة التركية «ستنجز أعمالها في أقرب وقت ممكن»، منوهًا بأن حكومة الوحدة الوطنية ستشرع في تنفيذ العديد من المشروعات حال «تعدلت الأمور» وفق قوله.

حضر مراسم وضع حجر الأساس، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، ورئيس شركة «شاليك» أحمد شاليك، والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلمز.

الخطة الاستراتيجية لشركة الكهرباء

ووضعت الشركة العامة للكهرباء خطة استراتيچية لدراسة احتياج البلاد من التيار الكهربائي، وإنشاء محطات توليد جديدة، منها محطة جنوب طرابلس التي سيستغرق تنفيذها نحو 15 شهرًا بقدرة إنتاجية تبلغ نحو 1320 ميغاوات سيجري إدخالها على الشبكة بعد إتمام أعمال إنشائها.

كما تعمل الشركة العامة للكهرباء بالإضافة إلى ذلك، على استمرارية تنفيذ خطة أعمال العمرات الجسيمة للمحطات الموجودة حاليًا للحفاظ على الإنتاج واستقرار الشبكة.