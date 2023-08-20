بقدرة 1320 ميغاوات.. وضع حجر أساس مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، في الاحتفالية الخاصة بوضع حجر أساس مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة لتوليد الكهرباء.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة الجديدة نحو 1320 ميغاوات، وينفذ مشروع المحطة شركة «شاليك» التركية بالتعاون مع شركة «سيمنس» الألمانية، وستستغرق المدة حوالي 15 شهرًا، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحضر الاحتفالية إلى جانب الدبيبة السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، ونائب السفير الألماني لدى ليبيا وممثلون عن شركتي «شاليك» التركية، و«سيمنس» الألمانية، وعدد من المسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ويأتي تنفيذ مشروع محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية، في إطار المساعي الحكومية لسد العجز الحاصل في توليد الطاقة الذي عانت منه ليبيا على مدى السنوات العشر الماضية والتي فاقمها حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني.

موقع إنشاء محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية. (بث مباشر)