«العمل»: إطلاق مبادرة تنموية لتنظيم سوق العمل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة العمل والتأهيل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إطلاق مبادرة تنموية قصيرة المدى لتنظيم سوق العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق الفني المشترك لوزارتي العمل والاقتصاد والتجارة أمس الأحد في مقر مصلحة السجل التجاري لبحث آليات تنظيم وتطوير سوق العمل، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الإثنين.

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وقالت الوزارة إن هذه المبادرة تأتي ضمن المشروعات ذات الأولوية في الخطة الاستراتيجية التي أقرتها وزارة العمل والتأهيل خلال الفترة بين العامين 2024 - 2030.