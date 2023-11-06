  • Alwasat News
Atwasat

العابد يقترح 3 إجراءات لتأهيل الخريجين لسوق العمل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 10:36 مساء
العابد يقترح 3 إجراءات لتأهيل الخريجين لسوق العمل
وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد يجتمع مع لجنة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، الإثنين 6 نوفمبر 2023 (وزارة العمل)
alwasat radio

اقترح وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد 3 إجراءات لتأهيل الخريجين لسوق العمل، مشيرًا إلى أن إشكاليات مخرجات التعليم تبدأ من التوزيع الأفقي للجامعات وصولا إلى التخصصات التي لا تلبي متطلبات السوق.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان الوزارة مع لجنة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، بحضور وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام علي الماقوري، ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم العالي صالح الغول، ووكيل وزارة التعليم التقني والفني لشؤون الكليات والمعاهد طاهر بن طاهر، ووكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية مسعودة الأسود.

- تدريب 50 شابا ليبيا على 4 مهن تحتاجها سوق العمل

الإجراءات المقترحة لتأهيل الخريجين لسوق العمل
وأكد الوزير ضرورة تطوير المناهج، وذلك بعد الدراسة التي ستقدمها اللجنة وتطبيق مناهج ريادة الأعمال، بالإضافة إلى أهمية وجود مرحلة تمهيدية بعد مرحلة التعليم الثانوي تؤهل الطلاب لاختيار تخصصاتهم وربطها بمتطلبات سوق العمل، وإطلاق برامج التأهيل الأكاديمي لطلبة مرحلة التعليم الثانوي.

وأثنى العابد على دور اللجنة وعلى أهمية عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، وذلك للوصول إلى توصيات محددة، وإحالتها لمجلس الوزراء لاعتماداتها وتطبيقها في المؤسسات الحكومية كافة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة

مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»

شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»
«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية

«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية
وزيرة إسبانية تطالب بوقف استيراد السلاح «الملطخ بدماء الفلسطينيين» من الاحتلال الإسرائيلي

وزيرة إسبانية تطالب بوقف استيراد السلاح «الملطخ بدماء الفلسطينيين» من الاحتلال ...
العدوان الإسرائيلي الدامي يحرق سماء غزة ليلا ويحيل أرضها دمارا

العدوان الإسرائيلي الدامي يحرق سماء غزة ليلا ويحيل أرضها دمارا
«كتائب القسام» تقصف مستوطنة «نهاريا» وجنوب حيفا بـ16 صاروخا من جنوب لبنان

«كتائب القسام» تقصف مستوطنة «نهاريا» وجنوب حيفا بـ16 صاروخا من جنوب لبنان
تركمانستان الصحراوية تزرع ما يقرب من نصف مليون شجرة في يوم واحد

تركمانستان الصحراوية تزرع ما يقرب من نصف مليون شجرة في يوم واحد
الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية مرتبطة بالعمر البيولوجي وليس الزمني

الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية مرتبطة بالعمر البيولوجي وليس الزمني
«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب

«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»

الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»
حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء

حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء
«ناو أند ذِن» لفرقة «بيتلز» تتصدر ترتيب الأغنيات في بريطانيا

«ناو أند ذِن» لفرقة «بيتلز» تتصدر ترتيب الأغنيات في بريطانيا
سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة

سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة
«الصحة الفلسطينية»: 200 «شهيد» في مجازر إسرائيلية ليلية على غزة

«الصحة الفلسطينية»: 200 «شهيد» في مجازر إسرائيلية ليلية على غزة
أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة

أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة
روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي
الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»

الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»
«بلومبرغ»: روسيا تسعى لتوسيع وجودها العسكري في شرق ليبيا

«بلومبرغ»: روسيا تسعى لتوسيع وجودها العسكري في شرق ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش في أجدابيا
ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش في أجدابيا
إحالة 33 قضية من مديرية أمن بني وليد إلى النيابة العامة خلال أكتوبر
إحالة 33 قضية من مديرية أمن بني وليد إلى النيابة العامة خلال ...
شاهد.. جولة لعدسة قناة «الوسط» داخل مركز غسيل الكلى في درنة
شاهد.. جولة لعدسة قناة «الوسط» داخل مركز غسيل الكلى في درنة
اليمن تتطلع لإعادة تفعيل التعاون مع ليبيا في قطاعي الزراعة والثروة السمكية
اليمن تتطلع لإعادة تفعيل التعاون مع ليبيا في قطاعي الزراعة ...
سجن مسؤولين بمصرف الجمهورية في تاجوراء بتهمة الاختلاس
سجن مسؤولين بمصرف الجمهورية في تاجوراء بتهمة الاختلاس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن...
المزيد
يلماز: الفريق الميداني التركي لا يزال يعمل في درنة
يلماز: الفريق الميداني التركي لا يزال يعمل في درنة...
تسليم شاحنة تدخل سريع جديدة إلى مطار سبها
تسليم شاحنة تدخل سريع جديدة إلى مطار سبها...
العابد يقترح 3 إجراءات لتأهيل الخريجين لسوق العمل
العابد يقترح 3 إجراءات لتأهيل الخريجين لسوق العمل...
سجن مسؤولين بمصرف الجمهورية في تاجوراء بتهمة الاختلاس
سجن مسؤولين بمصرف الجمهورية في تاجوراء بتهمة الاختلاس...
اليمن تتطلع لإعادة تفعيل التعاون مع ليبيا في قطاعي الزراعة والثروة السمكية
اليمن تتطلع لإعادة تفعيل التعاون مع ليبيا في قطاعي الزراعة ......
المزيد