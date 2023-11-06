العابد يقترح 3 إجراءات لتأهيل الخريجين لسوق العمل

القاهرة - بوابة الوسط

اقترح وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد 3 إجراءات لتأهيل الخريجين لسوق العمل، مشيرًا إلى أن إشكاليات مخرجات التعليم تبدأ من التوزيع الأفقي للجامعات وصولا إلى التخصصات التي لا تلبي متطلبات السوق.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان الوزارة مع لجنة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، بحضور وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام علي الماقوري، ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم العالي صالح الغول، ووكيل وزارة التعليم التقني والفني لشؤون الكليات والمعاهد طاهر بن طاهر، ووكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية مسعودة الأسود.

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الإجراءات المقترحة لتأهيل الخريجين لسوق العمل

وأكد الوزير ضرورة تطوير المناهج، وذلك بعد الدراسة التي ستقدمها اللجنة وتطبيق مناهج ريادة الأعمال، بالإضافة إلى أهمية وجود مرحلة تمهيدية بعد مرحلة التعليم الثانوي تؤهل الطلاب لاختيار تخصصاتهم وربطها بمتطلبات سوق العمل، وإطلاق برامج التأهيل الأكاديمي لطلبة مرحلة التعليم الثانوي.

وأثنى العابد على دور اللجنة وعلى أهمية عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، وذلك للوصول إلى توصيات محددة، وإحالتها لمجلس الوزراء لاعتماداتها وتطبيقها في المؤسسات الحكومية كافة.